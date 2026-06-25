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giovedì 25 giugno 2026

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Donald Trump in comizio: “150 anni fa lavori Statua Libertà, oggi la sala da ballo più bella del mondo”

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Donald Trump parlando al National Mall ha dato il via ai festeggiamenti per il 250° anniversario degli Stati Uniti. “In occasione del centesimo anniversario della nostra fondazione, nel 1876, l’America completò il Monumento a Washington e iniziarono i lavori per la Statua della Libertà“, ha spiegato il presidente Usa elencando una serie di opere avviate dai suoi predecessori e poi aggiungendo: “Per il nostro 250° anniversario, stiamo costruendo a nostra volta nuovi monumenti alla grandezza americana. Per essere al servizio di ogni futuro presidente e first lady, stiamo costruendo la sala da ballo più bella del mondo, proprio alla Casa Bianca”.