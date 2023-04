Era in corso la partita per stabilire la vincitrice del campionato di basket universitario: la mano davanti al volto significa 'You can't see me'. Lei: "Vengo dal ghetto"

E’ scoppiata la polemica negli Stati Uniti per il gesto della cestista Angel Reese durante la finale di Ncaa di basket femminile. Reese, della LSU, ha messo la mano davanti al volto mentre passava davanti a Caitlin Clark, atleta dell’Iowa. Un gesto che è stato ricondotto allo ‘You can’t see me’, ‘Non puoi vedermi’ del wrestler John Cena.

Reese è stata aspramente criticata sui social ma Clark a dichiarato che non c’è motivo di criticarla. Clark, giocatrice dell’anno dell’Associated Press, ha fatto un gesto simile durante la vittoria dell’Iowa su Louisville nelle Elite Eight. “Non credo che Angel debba essere criticata. Non importa come andrà a finire, non dovrebbe mai essere criticata per quello che ha fatto. Sono solo una che gareggia, competo – e lei ha gareggiato”, ha detto Clark martedì a ‘Outside the Lines’ di ESPN.

“Penso che tutti sapessero che ci sarebbe stato un po’ di trash talk in tutto il torneo, non solo tra me e lei“, ha detto ancora Clark. Reese, che è stata nominata Most Outstanding Player delle Final Four, ha agitato la mano davanti al viso mentre fissava Clark negli ultimi istanti della vittoria di domenica di LSU per 102-85, poi ha indicato un dito come per indicare l’arrivo di un anello. I social media si sono divisi sul gesto di Reese, con alcuni che hanno detto che faceva parte del gioco e altri che hanno detto che Reese ha mancato di eleganza nella vittoria.

La risposta di Reese

“Per tutto l’anno sono stata criticata per quella che ero”, ha detto Reese, che è afroamericana; Clark è bianca. “Non rientro nelle caselle in cui mi volete far rientrare. Sono troppo del ghetto. Ma quando gli altri lo fanno a me, voi non dite nulla”. A Clark è stato chiesto su ESPN se c’è una differenza nel modo in cui la gente pensa che le giocatrici debbano comportarsi rispetto agli uomini. “Penso che gli uomini abbiano sempre avuto un atteggiamento legato al trash talk… E penso che sempre più persone, man mano che accendono il gioco, lo apprezzino per quello che è”, ha detto Clark.

Le vincitrici della LSU saranno ospiti di Jill e Joe Biden, che sembra abbiano espresso anche il desiderio di ospitare la squadra che ha perso, scatenando polemiche al riguardo.

