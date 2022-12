I Nets passano sul parquet dei Cleveland Cavs per 125-117

Sette le partite disputate nella notte Nba, con il match più atteso vinto dai Brooklyn Nets sul parquet dei Cleveland Cavs per 125-117 grazie ai 32 punti del solito Kevin Durant. Nona vittoria consecutiva per Brooklyn, con KD che supera Tim Duncan al 15esimo posto nella classifica dei marcatori all-time della lega, salendo a quota 26497 punti. A Cleveland non è bastato un Darius Garland da 46 punti e 8 assist.

🔥 BROOOOOOOOOKLYN! NONA W consecutiva per i @BrooklynNets che battono i Cavs 125-117 e salgono al 3° posto nella Eastern!@KDTrey5: 32 PTS | 9 REB | 5 AST@KyrieIrving: 32 PTS | 4 REB | 5 AST pic.twitter.com/4pjnJVkIRJ — NBA Italia (@NBAItalia) December 27, 2022

Fontecchio Ko. Continua la buona stagione dei New Orleans Pelicans

Solo cinque minuti in campo per Simone Fontecchio con i suoi Utah Jazz, sconfitti 126-122 dai San Antonio Spurs. Continua l’ottima stagione dei New Orleans Pelicans, che superano nettamente gli Indiana Pacers per 113-93 grazie ai 22 punti di Naji Marshall. Successo ai supplementari per i Los Angeles Clippers sui Detroit Pistons per 142-131 con un Paul George da 32 punti ed 11 assist. Sempre ad Ovest i Portland Trail Blazers battono gli Charlotte Hornets per 124-113 grazie ai 32 punti e 10 rimbalzi di Jerami Grant, successo anche per gli Houston Rockets sui Chicago Bulls per 133-118 con un Kevin Porter Jr. da 36 punti, 9 assist e 7 rimbalzi. Infine i Miami Heat superano i Minnesota Timberwolves 113-110 grazie ai 19 punti di Max Strus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata