Sugli scudi Simone Fontecchio, fresco di accordo biennale con gli Utah Jazz e autore di 19 punti

Davanti ad un Forum tutto esaurito, l’Italia debutta a Eurobasket con una facile vittoria sull’Estonia per 83-62. Dopo aver assistito allo show di Antetokoumpo in Grecia-Croazia, gli Azzurri non tradiscono le attese ed esaltano il pubblico milanese grazie alle giocate di Fontecchio, Melli, Polonara, di un redivivo Mannion e del veterano capitano Datome.

Dopo un primo quarto tutto sommato equilibrato, a a metà secondo periodo proprio Datome con una tripla firma il primo vero allungo dell’Italia (+15). Dopo un tentativo di rimonta dei baltici, ci pensa Fontecchio con tre canestri di fila a ricacciarli indietro. Poi una schiacciata di Messi fa esplodere il Forum per il nuovo allungo azzurro. Si va al riposo sul +19 Italia.

Il secondo tempo è poco più di un allenamento per i ragazzi di Pozzecco, in cui si esalta ancora Fontecchio con un paio di giocate da highlights da Nba. Con la futura ala degli Utah Jazz, sugli scudi anche Melli e Polonara. Fontecchio chiude la sua partita con 19 punti e 7/10 al tiro, Melli con 17 punti e 6 rimbalzi, mentre Polonara con 12 punti e 11 rimbalzi. In doppia cifra anche Mannion con 12 punti e Datome con 11.

Sabato sera il secondo impegno per l’Italia di Pozzecco, sulla carta il più difficile contro la Grecia della superstar Antetokoumpo. Sarà il primo vero test per saggiare le ambizioni degli Azzurri.

