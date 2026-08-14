Filippo Dezza, chi è la rivelazione degli Europei di atletica 2026: dal pazzo taglio di capelli al passato da calciatore

Filippo Dezza è una delle rivelazioni degli Europei di atletica 2026. In tanti parlano del suo particolare taglio di capelli, eppure il velocista bergamasco è riuscito ad andare oltre e farsi notare anche per i suoi risultati sportivi raggiungendo la finale dei 200 metri a Birmingham, Regno Unito. L’azzurro scenderà in pista per la sua prima finale europea questa sera alle ore 22.25 (conquistata con il crono personale di 20.35) e assieme a lui ci sarà anche Fausto Desalu, già volto noto dell’atletica italiana.

Il taglio di capelli diventato virale

Filippo Dezza è subito diventato virale sui social grazie alla sua simpatica acconciatura. Un taglio di certo non voluto ma che non è stato nemmeno frutto di un errore. Il quasi 21enne di Bergamo ha spiegato che si tratta di una tradizione del team di atletica italiano. “Quando partecipi alla tua prima competizione ufficiale con la nazionale e ci sono i big come Jacobs, Tamberi, Battocletti e Fabbri, loro devono tagliarti i capelli. Solitamente tagliano una piccola ciocca di capelli. Ma prima di venire qui mi sono detto di godermi questo momento. Quindi ho detto a Tamberi, che è il capitano, fai quello che vuoi con i miei capelli. Ha fatto questo e ne sono molto felice”, ha detto Dezza.

Chi è Filippo Dezza

Filippo Dezza è nato il 16 agosto 2005 a Brembate di Sopra, piccolo paesino alle porte di Bergamo. Ha giocato a calcio per una decina di anni nel ruolo di esterno finché nella primavera 2024 ha deciso di cambiare e provare con l’atletica, si legge nel sito della federazione. Si è fatto subito notare per le sue doti e ha iniziato ad allenarsi con il tecnico Alberto Barbera, riuscendo ad arrivare in finale ai Tricolori juniores poche settimane più tardi.

Filippo Dezza, Firenze, 26 luglio 2026 (Photo by Sara Esposito/LaPresse)

Nel 2025 si è piazzato terzo ai campionati italiani promesse ed è stato convocato per gli Europei U23 nel gruppo della 4×100 azzurra. Infine nel 2026 ha vinto i 200 metri agli Assoluti di Firenze con il tempo di 20.48. Successo straordinario, ottenuto in pochissimo tempo, che lo ha proiettato agli Europei di atletica. Al di fuori dello sport, Filippo si è diplomato al liceo scientifico scienze applicate e studia ingegneria gestionale. Inoltre è appassionato di auto e moto.