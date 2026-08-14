Europei atletica 2026, programma di oggi 14 agosto: italiani in gara e dove vederli

Quinta giornata di gare agli Europei di atletica 2026, in corso a Birmingham, Regno Unito. Sono tanti gli azzurri che oggi, venerdì 14 agosto, scenderanno in pista per cercare di vincere una medaglia. Nadia Battocletti, oro nei 5.000 metri, cercherà di ripetersi anche nella finale dei 10.000 metri. Alessandro Sibilio sarà impegnato nei 400 metri ostacoli, Fausto Desalu e Filippo Dezza nei 200 metri e Eloisa Coiro negli 800 metri. L’Italia del salto in alto, invece, ha portato in finale tutti e quattro i suoi atleti: Gianmarco Tamberi, Matteo Sioli, Christian Falocchi e Edoardo Stronati.
È la quinta giornata a Birmingham!☀️— Atletica Italiana (@atleticaitalia) August 14, 2026
24 Azzurri in gara!#atleticaitaliana #Birmingham2026 pic.twitter.com/DY8MLoDcES
Gli italiani in gara oggi venerdì 14 agosto
Sessione mattutina
- 11.35 100 metri ostacoli eptathlon F, batterie (Gerevini)
- 11.40 Lancio del giavellotto F, qualificazioni Gruppo A (Padovan)
- 11.50 Salto con l’asta M, qualificazioni Gruppi A e B (Olivieri)
- 12.05 Staffetta 4×400 metri M, batterie (Italia)
- 12.25 Salto in alto eptathlon F, Gruppi A e B (Gerevini)
- 12.35 Staffetta 4×400 metri F, batterie (Italia)
- 13.00 Lancio del giavellotto F, qualificazioni Gruppo B (Padovan)
- 13.05 1.500 metri M, batterie (Arese, Bussotti)
Sessione serale
- 20.35 Getto del peso eptathlon F, Gruppi A e B (Gerevini)
- 20.45 10.000 metri F, finale (Battocletti, Del Buono, Palmero)
- 21.00 Salto in alto M, finale (Falocchi, Sioli, Stronati, Tamberi)
- 21.30 Lancio del disco F, finale
- 21.40 400 metri ostacoli M, finale (Sibilio)
- 21.55 200 metri eptathlon F, batterie (Gerevini)
- 22.25 200 metri M, finale (Desalu, Dezza)
- 22.46 800 metri F, finale (Coiro)
Europei atletica 2026: dove vederli in tv
Tutte le gare degli Europei di atletica 2026 di Birmingham vengono trasmesse in diretta tv sui canali Rai, su Sky Sport e su Eurosport.