Europei atletica 2026, programma di oggi 14 agosto: italiani in gara e dove vederli

Quinta giornata di gare agli Europei di atletica 2026, in corso a Birmingham, Regno Unito. Sono tanti gli azzurri che oggi, venerdì 14 agosto, scenderanno in pista per cercare di vincere una medaglia. Nadia Battocletti, oro nei 5.000 metri, cercherà di ripetersi anche nella finale dei 10.000 metri. Alessandro Sibilio sarà impegnato nei 400 metri ostacoli, Fausto Desalu e Filippo Dezza nei 200 metri e Eloisa Coiro negli 800 metri. L’Italia del salto in alto, invece, ha portato in finale tutti e quattro i suoi atleti: Gianmarco Tamberi, Matteo Sioli, Christian Falocchi e Edoardo Stronati.

Gli italiani in gara oggi venerdì 14 agosto

Sessione mattutina

11.35 100 metri ostacoli eptathlon F, batterie (Gerevini)

100 metri ostacoli eptathlon F, batterie 11.40 Lancio del giavellotto F, qualificazioni Gruppo A (Padovan)

Lancio del giavellotto F, qualificazioni Gruppo A 11.50 Salto con l’asta M, qualificazioni Gruppi A e B (Olivieri)

Salto con l’asta M, qualificazioni Gruppi A e B 12.05 Staffetta 4×400 metri M, batterie (Italia)

Staffetta 4×400 metri M, batterie 12.25 Salto in alto eptathlon F, Gruppi A e B (Gerevini)

Salto in alto eptathlon F, Gruppi A e B 12.35 Staffetta 4×400 metri F, batterie (Italia)

Staffetta 4×400 metri F, batterie 13.00 Lancio del giavellotto F, qualificazioni Gruppo B (Padovan)

Lancio del giavellotto F, qualificazioni Gruppo B 13.05 1.500 metri M, batterie (Arese, Bussotti)

Sessione serale

20.35 Getto del peso eptathlon F, Gruppi A e B (Gerevini)

Getto del peso eptathlon F, Gruppi A e B 20.45 10.000 metri F, finale (Battocletti, Del Buono, Palmero)

10.000 metri F, 21.00 Salto in alto M, finale (Falocchi, Sioli, Stronati, Tamberi)

Salto in alto M, 21.30 Lancio del disco F, finale

Lancio del disco F, 21.40 400 metri ostacoli M, finale (Sibilio)

400 metri ostacoli M, 21.55 200 metri eptathlon F, batterie (Gerevini)

200 metri eptathlon F, batterie 22.25 200 metri M, finale (Desalu, Dezza)

200 metri M, 22.46 800 metri F, finale (Coiro)

Europei atletica 2026: dove vederli in tv

Tutte le gare degli Europei di atletica 2026 di Birmingham vengono trasmesse in diretta tv sui canali Rai, su Sky Sport e su Eurosport.