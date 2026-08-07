Mondiali Atletica U20, Tate Taylor oro sui 100 mt con un tempo vicino al record

E’ nata ufficialmente una stella. Il 18enne statunitense Tate Taylor quasi da record nei 100 metri ai Mondiali Under 20 di atletica leggera. L’atleta americano ha infranto la barriera dei 10″ in condizioni di vento regolari, salendo così al quinto posto a pari merito tra gli sprinter U20 più veloci della storia.

Tate Taylor, oro nei 100m con 9”94

Con il tempo di 9″94 Tate Taylor ha conquistato l’oro sui 100 metri ai Mondiali U20 in corso a Eugene, in Oregon, (Usa), migliorando di dieci centesimi il proprio personale siglato lo scorso 17 maggio a Tokyo. “C’erano alcuni accorgimenti che volevo mettere a punto dopo le semifinali, e credo di averli eseguiti piuttosto bene”, ha detto Taylor, che è diventato il primo atleta statunitense a vincere il titolo mondiale Under 20 dei 100 metri maschili dai tempi di Noah Lyles nel 2016. “Una volta uscito dalla parte alta della pista, sapevo che sarebbe stata una bella gara, senza dubbio”. Argento al giamaicano Gary Card che ha corso in 10″05, migliorando il sesto posto ottenuto nel 2024, bronzo a Marko Ferreira, campione sudafricano con il tempo di 10″16.