Mondiali atletica indoor 2026 al via oggi: orari e dove vederli

Prendono il via oggi 20 marzo a Torun, in Polonia, i Mondiali di atletica indoor 2026. Le gare andranno avanti fino a domenica 22 marzo per assegnare 27 titoli iridati.

Il programma prevede 27 discipline per tre giorni di gare che vedranno gli atleti confrontarsi nelle principali specialità dell’atletica al coperto: dalle prove di velocità agli ostacoli, dal mezzofondo ai salti e ai lanci, fino alle prove multiple e alle staffette.

La squadra azzurra

L’Italia si presenta all’appuntamento con una squadra ambiziosa: 26 gli azzurri convocati – 13 uomini e 13 donne – il numero più alto di sempre per la Nazionale ai Mondiali indoor.

Tra i protagonisti più attesi Mattia Furlani, campione del mondo in carica nel salto in lungo. Debutto al coperto per Nadia Battocletti, argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri, impegnata nei 3000 metri. Nel salto triplo Andy Diaz proverà a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa, affiancato da Andrea Dallavalle, argento mondiale. Nel getto del peso sarà in gara Leonardo Fabbri, bronzo mondiale e leader stagionale, mentre nei 60 metri tornerà in pista la vicecampionessa mondiale Zaynab Dosso.

Completano la squadra, tra gli altri, Larissa Iapichino e Lorenzo Simonelli. Esordio storico per la sedicenne Kelly Doualla (60 metri), la più giovane atleta italiana di sempre convocata per un Mondiale indoor.

Orari e dove vederli

Oggi l’attesa è tutta per la finale del salto triplo maschile, on Diaz e Dallavalle, in programma a partire dalle 19.35. I Mondiali di aptletica indoor saranno visibili in chiaro su RaiSport e in streaming su RaiPlay.

Anche Sky Sport garantirà una copertura live completa per tutti i tre giorni della manifestazione, con le telecronache affidate a Nicola Roggero e Stefano Baldini. Gli studi di presentazione e commento su Sky Sport 24 saranno condotti da Alessandro Acton, con la triplista azzurra Dariya Derkach come ospite d’eccezione, e con le interviste e le notizie raccolte da Federica Frola, inviata a Torun. Aggiornamenti live, oltre che su Sky Sport 24, anche sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali @SkySport e @nowit.