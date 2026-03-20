Andy Diaz medaglia d’oro nel salto triplo: primo trionfo azzurro ai Mondiali atletica indoor 2026

Andy Diaz si è aggiudicato la medaglia d’oro nel salto triplo ai Mondiali di atletica leggera indoor a Torun, in Polonia. Per l’azzurro è il secondo titolo consecutivo.
Dopo Nanchino, Andy Diaz si conferma campione del mondo nel salto triplo, regalando all’Italia la prima medaglia nella prima giornata dei Mondiali. L’azzurro trionfa con la misura di 17,47, migliore prestazione mondiale dell’anno. Sul podio anche il giamaicano Jordan Scott (17,33) e l’algerino Yasser Triki (17,30). Al settimo posto il vicecampione mondiale all’aperto Andrea Dallavalle con 16,90.