Lesione muscolare per Marcell Jacobs: salta la Diamond League

Marcell Jacobs ha cancellato la partecipazione agli appuntamenti previsti di Diamond League a Losanna e Bruxelles del 20 e 22 agosto, a causa di una lesione muscolare di lieve entità occorsa in questi giorni durante l’allenamento. Resta l’obiettivo principale dei campionati del mondo di Tokyo. Lo fa sapere lo staff del campione azzurro. “E’ stato invitato a Roma dalla Fidal per sottoporsi ad una serie di esami diagnostici presso l’istituto di Medicina e Scienza dello sport, al fine di valutare il suo stato di salute in funzione della partecipazione ai campionati del Mondo di Tokyo del prossimo settembre”, si legge in una nota della federazione italiana di atletica leggera.