Europei Atletica U20, oro Nappi nei 200 metri

Un altro oro di prestigio agli Europei U20 di Atletica. A Tampere, in Finlandia, Diego Nappi ha conquistato il titolo continentale di categoria dei 200 metri stabilendo il nuovo record italiano U18 con il tempo di 20″77 con quasi tre metri di vento contrario. Argento per il portoghese Pedro Afonso con 20″85, bronzo per lo spagnolo Oriol Sanchez con 21″03. Partito fortissimo, Nappi ha guadagnato in curva un metro e mezzo sugli avversari mandando fiori giri Afonso, favorito alla vigilia, che ha provato a rientrare sull’azzurro finendo però per scomporsi. Nappi lo scorso anno conquistò la medaglia d’oro nei 200 metri agli Europei U18 di Atletica leggera a Banská Bystrica con il tempo di 20″81.

Doppio impegno Fabbri in Svezia e Ungheria

Due gare in tre giorni dopo aver riconquistato la leadership mondiale dell’anno. Un doppio appuntamento per il campione europeo del peso Leonardo Fabbri che è atteso domenica a Sollentuna, in Svezia, e poi martedì a Budapest nel meeting Gold del Continental Tour prima delle ultime tappe della Diamond League e dei Mondiali di Tokyo. Con l’entusiasmo alle stelle per il fragoroso lancio a 22,82 degli Assoluti di Caorle, quarta gara in stagione oltre i ventidue metri, ad appena sedici centimetri dal suo record italiano dell’anno scorso trionfando a Bruxelles nella finale del circuito dei diamanti, riecco in pedana il gigante fiorentino dell’Aeronautica.

Proprio nella località alla periferia nord-ovest di Stoccolma riuscì a vincere nel 2020 con 21,57 migliorando il personale all’aperto. Ancora più dolci i ricordi della capitale ungherese: si torna nello stadio che per la prima volta ospita il classico Memorial Istvan Gyulai (diretta tv martedì dalle 17.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena) e dove ‘Leo’ ha festeggiato l’argento iridato nel 2023. Intanto la gara in Svezia annuncia al via anche l’altro azzurro Nick Ponzio (Athletic Club 96 Alperia), lo svedese argento continentale indoor Wictor Petersson e il britannico Scott Lincoln, tutti a +21 quest’anno. Nei 100 metri a Sollentuna c’è il vicecampione europeo Chituru Ali (Fiamme Gialle): non è ancora decollata la stagione del comasco, anche a causa di qualche fastidio fisico, e per ora ha corso in 10.50 regolare e 10.25 ventoso. Tra gli avversari il sudafricano Gift Leotlela (9.98 a giugno) e il giamaicano Odaine McPherson (10.07) in un meeting che presenta il match del disco con il campione mondiale Daniel Stahl e lo sloveno oro europeo Kristjan Ceh.