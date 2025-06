Il fuoriclasse svedese supera per la 12esima volta il primato mondiale, nella tappa di Diamond League di Stoccolma

Un altro record del mondo per… ‘Mondo’. Un incredibile Armand Duplantis ha battuto per la 12esima volta il primato mondiale nel salto con l’asta, entrando sempre di più nella storia dell’atletica leggera. Il fuoriclasse svedese nella tappa della Diamond League di Stoccolma, davanti ai suoi tifosi, ha portato il record alla quota di 6.28 metri saltati al primo tentativo.

Watch Mondo Duplantis 🇸🇪 as he soars over a World Record of 6.28m in the men’s Pole Vault in Stockholm!🤯🔥

The 12th World Record of his career.pic.twitter.com/MrrBgCxIJd

— Track & Field Gazette (@TrackGazette) June 15, 2025