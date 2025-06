Tutte le informazioni sull'evento di atletica all'Olimpico: partecipanti, orario gare, diretta tv e news sui biglietti

E’ tutto pronto per il Golden Gala 2025 in programma allo stadio Olimpico di Roma nella serata di venerdì 6 giugno con inizio alle ore 19.15. Sarà possibile vedere la quinta tappa della Diamond League in diretta tv in chiaro sulla Rai.

I partecipanti

Tra i partecipanti ben 11 campioni olimpici, 15 campioni della Diamond League, oltre 60 medagliati tra Giochi e Mondiali. Saranno 20 gli atleti azzurri in pista e in pedana. Definita la progressione del salto in alto maschile, per la super sfida tra il campione olimpico di Tokyo Gianmarco Tamberi e l’oro di Parigi Hamish Kerr, insieme all’oro mondiale indoor Woo Sang-hyeok e all’azzurro Stefano Sottile: 2,12 – 2,16 – 2,20 – 2,23 – 2,26 – 2,28 e poi +2 cm. Nei 5000 metri femminili, un’altra delle gare più attese, sono previsti passaggi per le pacemaker da 2:51 al 1000 e 8:33 al 3000: in pista la campionessa olimpica Beatrice Chebet, la primatista del mondo Gudaf Tsegay, l’azzurra argento olimpico dei 10.000 Nadia Battocletti.

Nei 100 metri maschili, corsie centrali per i quattro statunitensi già scesi sotto i dieci secondi in stagione: corsia 3 per Brandon Hicklin, 4 per Trayvon Bromell, 5 per Fred Kerley, 6 per Courtney Lindsey. Gli azzurri sono in seconda corsia (Filippo Tortu) e in nona (Chituru Ali). In chiave italiana, grande attesa anche per il salto in lungo con il campione del mondo indoor Mattia Furlani e l’oro olimpico Miltiadis Tentoglou, e il peso con l’argento mondiale Leonardo Fabbri e Zane Weir. Definita anche la progressione dell’asta femminile, la prima delle 14 gare in programma, a partire dalle ore 19.15: 4,35 – 4,50 – 4,65 – 4,75 +5 cm. Il ‘pacing’ dei 1500 uomini prevede 1:53 agli 800, 2:21 al 1000, dei 1500 donne 2:05 agli 800, 2:36 al 1000.

I biglietti on line su TicketOne e all’Olimpico

I biglietti per il Golden Gala si possono acquistare online su TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati. Questo il costo dei biglietti per settore: Monte Mario Arrivi: 50 euro (ridotto U16: 35 euro);

Distinti Arrivi: 30 euro (ridotto U16: 25 euro); Monte Mario Partenze: 25 euro (ridotto U16: 20 euro)

Tribuna Tevere: 15 euro (ridotto U16: 10 euro); Curve e Distinti (escluso Distinti Arrivi): 10 euro (ridotto U16: 7 euro).

I biglietti saranno disponibili anche allo stadio Olimpico di Roma, nel botteghino di Curva Sud e attivo dalle 15 di venerdì 6 giugno. Ticket disponibili anche all’ex Ostello della Gioventù, sempre in zona Foro Italico, in via delle Olimpiadi 61 dalle 10 alle 17.

Dove vedere il Golden Gala in tv

Il Golden Gala sarà trasmesso in diretta tv dalle 20.15 alle 21 su RaiSport e dalle 21 alle 23 su Rai 2. Diretta streaming su RaiPlay.

La carica degli azzurri

Tra gli azzurri, occhi puntati sulla star Gianmarco Tamberi, oro ai Giochi di Tokyo, che sembra dare appuntamento alle prossime Olimpiadi: “Sarò un papà felice ed è fantastico, mia moglie è incinta e ogni giorno mi sento sempre più innamorato. Questo piccoletto che non ho ancora incontrato credo mi darà il coraggio di andare avanti”, ha detto Tamberi nella conferenza stampa della vigilia. “Continuerò a gareggiare e a mantenermi al pari con gli allenamenti, ma devo ringraziare il mio staff che capisce questi cambiamenti della mia vita -ha aggiunto Tamberi-. Sono felice di partecipare al Golden Gala, è uno dei miei eventi preferiti in assoluto e la folla dà sempre un grande sostegno. Questo è uno dei posti più iconici”.

“Il mio ritiro? Non credo siano pronti i miei fan -ha risposto-. Dopo Parigi mi sono concentrato molto sulle mie energie. A livello mentale e fisico non ho mai vissuto un anno così intenso come nel 2024, come la mia forma, mai a livelli così alti. Era necessario un po’ di tempo per capire cosa fare e cosa si aspettassero gli altri da me, e poi ho capito quale fosse il mio percorso. I primi mesi sulla strada verso Los Angeles sono serviti a ritrovare la forma dopo aver chiesto tanto al mio corpo. Sono felice del lavoro fatto con il mio team per risolvere il problema al ginocchio e sono convinto di non dover pensare al passato, ma posso essere concentrato al futuro”. “Non avrei mai pensato di gareggiare al Golden Gala – ha evidenziato – invece sono qui. Anche per capire a che punto sono. I miei fan hanno già il loro ticket, chi non l’ha ancora preso può comprarlo nelle prossime ore. Non perdete l’occasione per vedermi allo stadio, non so quante altre volte salterò qui”.

Ha grandi motivazioni anche Mattia Furlani, bronzo olimpico a Parigi 2024 e campione mondiale indoor a Nanchino 2025 nel salto in lungo. “Ho lavorato tantissimo quest’anno. No, non credo sia solo un fatto di talento, se non lavori non ottieni risultati. Noi siamo sulla strada giusta“, ha assicurato il talentuoso ventenne. “La Diamond League è un cambiamento rispetto al mio passato, alle categoria U20 per esempio. E poi i momenti di fallimento li considero come un aiuto per andare avanti – ha aggiunto – per esempio quello che è successo a Gianmarco Tamberi a Parigi mi ha aiutato molto. Venerdì sarò concentratissimo: fisicamente sono pronto. Mi ricordo che nel 2016 ero in curva sud ad applaudire Gianmarco e ora sono in primo piano, in gara su quella pedana”.

Sui 100 metri orfani di Marcell Jacobs stavolta non mancherà Filippo Tortu: “Sono felice di correre i 100, mancavo da tempo su questa distanza. Vorrei tornare a scendere sotto i 10 secondi. Il Golden Gala è una grande opportunità per tornare a far bene in questa gara. L’ultima volta che sono stato all’Olimpico ho vinto l’oro in staffetta agli europei”, ha ricordato l’azzurro. “Molti dei miei amici verranno per seguirmi: partiranno da Milano in auto, comprerò per loro i ticket. Si tratta di una tradizione per noi, dal 2017, dal mio primo Golden Gala. Tutti sono sempre venuti per sostenermi. Poi andremo a cena. La corsa purtroppo sarà un po’ tardi, spero ci siano ristoranti aperti ad aspettarci”, ha aggiunto.

In campo femminile la più attesa è Nadia Battocletti, medaglia d’argento nei 10000 metri piani ai Giochi olimpici di Parigi 2024 nonché campionessa europea dei 5000 e dei 10000 metri piani a Roma 2024. Meno di un mese fa, l’azzurra si è messa in evidenza anche nella Diamond League facendo segnare il nuovo record italiano dei 3000 metri a Rabat.

“Non è semplice preparare gli esami universitari ed essere un’atleta professionista, devo cercare un equilibrio. In alcune stagioni devi essere concentrata su condizione, gare e allenamenti. E adesso io devo trovare un equilibrio per essere concentrata in questa stagione. Un grande onore essere ambasciatrice dei progetto di Sostenibilità per il Golden Gala: dobbiamo essere focalizzati su cosa sia importante per noi, se guardiamo alle piccole cose ne otterremo di importanti”, ha detto la mezzofondista azzurra, che a Roma sarà impegnata nei 5000 metri. “Non so cosa possa accadere in gara e mi auguro che vada sempre tutto per il meglio. Ho visto la mia forma in allenamento, credo che rispetterò le mie aspettative e quelle del mio staff”, ha aggiunto.

Mei: “Grande spettacolo all’Olimpico”

L’appuntamento è speciale anche per il presidente della Fidal, Stefano Mei: “Sono certo che sarà un meeting emozionante. Sono onorato di essere qui per la quinta volta da presidente: ero giovane quando tutto è iniziato, ero ancora soltanto uno spettatore. Un grande spettacolo allo stadio Olimpico di Roma, con tantissimi atleti italiani, di cui vado fiero”, ha sottolineato il numero uno della federazione. “Il meglio in circolazione in queste stagione. E non solo atleti italiani: ci saranno tante stelle mondiali dell’atletica”, ha aggiunto.

Il programma delle gare

Questo il programma del Golden Gala, tra parentesi gli azzurri in gara:

19.15 – Salto con l’asta donne (Bruni, Molinarolo)

19.30 – Lancio del disco donne (Osakue)

19.48 – Salto triplo donne (Derkach)

21.04 – 400m ostacoli donne (Folorunso)

21.11 – Salto in alto uomini (Lando, Sioli, Sottile, Tamberi)

21.16 – 1.500m uomini (Riva)

21.27 – Getto del peso uomini (Fabbri, Weir)

21.31 – 5.000m donne (Battocletti)

21.38 – Salto in lungo uomini (Furlani)

21.59 – 400m uomini (Scotti)

22.13 – 200m donne (Kaddari)

22.27 – 110m ostacoli uomini (Simonelli)

22.38 – 100m uomini (Ali, Tortu)

22.49 – 1.500m donne (Vissa, Zenoni)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata