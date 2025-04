Per l'argento olimpico dei 10.000 metri si tratta quarto titolo continentale in poco più di dieci mesi e in tre superfici diverse

Medaglia d’oro e record italiano per Nadia Battocletti sui 10 km agli Europei di corsa su strada a Lovanio, in Belgio. L’azzurra, che ieri ha compiuto 25 anni, ha fermato il cronometro sui 31:10 migliorando di nove secondi il suo primato dell’anno scorso.

Per l’argento olimpico dei 10.000 metri si tratta quarto titolo europeo in poco più di dieci mesi e in tre superfici diverse: 5000-10.000 su pista a Roma, cross ad Antalya, adesso anche su strada. Cambia il terreno, ma il verdetto è sempre lo stesso e di nuovo, come nella campestre dello scorso dicembre, la trentina conduce all’oro il team italiano: il successo collettivo arriva anche per merito di Sofiia Yaremchuk, settima in 31:39, e Valentina Gemetto, nona in 31:44 con tre azzurre nella top ten, poi 22esima Elisa Palmero (32:39), 28esima Federica Del Buono (32:46) e 29esima Gaia Colli (32:47).

