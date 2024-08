All'allenatore del velocista azzurro è stato ritirato l'accredito dopo accuse di abusi sessuali ed emotivi da parte di tre donne

Dopo la qualificazione alla finale di Parigi 2024 con la staffetta 4×100 maschile, il velocista azzurro Marcell Jacobs commenta la vicenda dell’espulsione dai Giochi del suo coach Rana Reider, a cui è stato ritirato l’accredito in seguito ad accuse di abusi sessuali ed emotivi da parte di tre donne. “L’espulsione dai Giochi del mio allenatore? Mi ha disturbato per il fatto che è una vicenda passata, non c’è niente di nuovo, è una cosa che si era già risolta. Mi dà fastidio il fatto che se qualcuno scrive allora vuol dire che è successo qualcosa quando in realtà non è così”, ha detto l’ex oro olimpico dei 100 metri. “So che questa situazione si risolverà nel migliore dei modi, è una cosa già definita”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata