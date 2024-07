Niente 1.500 metri per l'atleta olandese che competerà nei 5.000 e 10.000 metri e nella maratona

Sifan Hassan tenta il triplete. L’atleta etiope naturalizzata olandese sarà in gara ai Giochi nei 5.000 metri, 10.000 metri e nella maratona. Inizialmente era prevista anche la partecipazione ai 1.500 metri, ma è stata la stessa Hassan ad annunciare con un post su Instagram la sua scelta. “Sono entusiasta di annunciare che correrò i 5.000m, i 10.000m e la maratona qui a Parigi. Sono una persona curiosa che non vede l’ora di affrontare le sfide, e cerco di scoprire cosa è possibile. Amo il viaggio tanto quanto la sfida. Ho bilanciato la velocità in pista con la resistenza necessaria nella maratona? Scopriamolo insieme. Non è facile affrontare l’ignoto ma la mia curiosità ha spinto il mio allenamento verso questo obiettivo. Farò del mio meglio per riuscirci. Spero che i miei fan mi sosterranno in questo viaggio emozionante”, scrive.

Nel video Sifan Hassan spiega: “Sono una persona molto curiosa. La vita è solo una medaglia d’oro? Sono davvero curiosa di provare più gare. Io penso che sia impossibile, quindi voglio provare a vedere se è vero, devo provare. A Tokyo ho avuto successo, ho finito le tre competizioni. Ho anche scoperto me stessa. La curiosità, quando provo cose nuove, è quello che mi fa andare avanti nella mia carriera sportiva. Il mio viaggio è la cosa più importante, le altre vengono dopo“. Alla sua terza Olimpiade, ai Giochi di Tokyo Hassan ha vinto il bronzo nei 1.500 metri piani e l’oro nei 5.000 e 10.000 metri. Ora il ‘salto’ verso la lunga distanza della maratona, dopo aver vinto lo scorso anno le due Majors di Londra e Chicago. Il calendario è serratissimo: il 2 agosto la prima prova dei 5.000 metri, con la finale il 5. Il 9 agosto la finale dei 10.000 metri e l’11 la maratona.

