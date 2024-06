Il campione olimpico di Tokyo 2020 ha corso in 9.99 nella batteria di semifinale, poi ha vinto la finale con 9.92

Marcell Jacobs torna sotto il muro dei 10 secondi nei 100 metri. Il campione olimpico di Tokyo 2020 ha corso in 9.99 (+1.4 il vento) nelle batteria di semifinale del Meeting di Turku, in Finlandia. In finale anche l’altro azzurro, vice campione europeo, Chituru Ali, che ha corso in 10.01 (+3.8 il vento). I due hanno poi replicato, e non solo, nella finale: Jacobs ha vinto in 9”92 e Ali è arrivato secondo con 9”96.

