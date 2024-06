Così il campione del salto in alto al Quirinale per la cerimonia di consegna delle bandiere olimpiche

Gianmarco Tamberi al Quirinale per la cerimonia di consegna delle bandiere olimpiche ha parlato dell’abbraccio con Mattarella dopo l’oro agli Europei . “Io sono andato a salutare Mattarella perché mi sembrava doveroso – ha detto il campione olimpico del salto in alto – Sono andato in tribuna perché è il mio modo di farlo ma quando gli ho dato la mano lui mi ha abbracciato. E poi lo sguardo con cui mi ha guardato, uno sguardo bellissimo. Del Presidente ho apprezzato la forza che riesce a trasmetterci, l’importanza che riesce a darci, quello che mi ha fatto di più venire i brividi è il passaggio sulla pace durante i giochi. Se ci riuscissimo sarebbe fantastico”.

