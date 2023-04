Il runner keniano conquista la vittoria con il secondo tempo della storia

E’ il keniano Kelvin Kiptum il vincitore della maratona di Londra in 2:01:27, secondo miglior tempo mondiale a 18 secondi dal record stabilito da Eliud Kipchoge a Berlino, con la seconda mezza maratona corsa più veloce della prima e sotto l’ora. Kiptum aveva già conquistato Valencia 2022 con il miglior debutto di sempre in 2:01:53.

Clamorosa gara femminile alla maratona di Londra dove Sifan Hassan vince in 2:18:33, dopo aver battuto le avversarie sul vialone del The Mall. La campionessa etiope dei 5000 e 10000 metri a Tokyo, al suo esordio sulla distanza, aveva fatto temere il ritiro intorno al ventesimo chilometro quando si era fermata per un risentimento muscolare ed era ripartita massaggiandosi la coscia sinistra. Ottimo risultato e primato personale per l’italiana Sofiia Yaremchuk, classificatasi nona in 2:24:09.