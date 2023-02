L'atleta ha corso i 60 metri in 6"57

Marcell Jacobs si impone nella finale dei 60 metri all’Orlen Cup di Lodz, in Polonia, tappa Bronze del World Indoor Tour. Lo sprinter azzurro, tornato in pista a 172 giorni dal trionfo nei 100 agli Europei di Monaco di Baviera, ha vinto in 6″57.

“Il tempo mi soddisfa fino a un certo punto. Dobbiamo capire la prima parte, in cui sto facendo più fatica rispetto ad altre volte, ma stiamo lavorando sul nostro obiettivo, ovvero i 100 metri”. Lo ha detto Marcell Jacobs ai microfoni di Rai Sport. “Non posso dire di essere soddisfatto a livello cronometrico di questo primo esordio, però era giusto tornare in gara e togliere un po’ di ruggine – ha aggiunto il campione olimpico – Ci sono tante gare che ci aspettano”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata