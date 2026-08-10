Zuckerberg ‘sfida’ in un match di Mma l’ex campione Dvalishvili

Mark Zuckerberg, ceo di Meta e dunque numero uno di Facebook, Instagram e Whatsapp, torna a cimentarsi in una sfida di Mma. Lo scenario è il lago di Tahoe, al confine tra California e Nevada, il ‘ring’ una piattaforma galleggiante. Zuckerberg si è messo alla prova nelle Mma, le arti marziali miste, sua grande passione, allenandosi con l’ex campione della Ufc Merab Dvalishvili. Tra pugni, calci e qualche presa i due si sono scambiati qualche colpo in presenza di un arbitro. Nel video pubblicato sui social di Zuckerberg a un certo punto è anche comparsa la moglie Priscilla, intenta ad attraversare il lago in kayak.