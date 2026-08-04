Agli Europei di nuoto artistico 2026, in svolgimento a Parigi, le azzurre bissano il bronzo nel programma libero, conquistando il terzo posto nel tecnico a squadre. Oro alla Russia con 303.2467 punti (le atlete concorrono sotto bandiera neutrale), argento alla Spagna 296.4299. La squadra azzurra, composta da Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice, totalizza 284.6725 punti.
Europei nuoto artistico 2026, bronzo dell’Italia nel tecnico a squadre
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Bissato il terzo posto nel programma libero