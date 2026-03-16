Italia-Venezuela stanotte nella semifinale del World Baseball Classic, orari e dove vederla

L’Italia è atterrata a Miami dopo aver superato anche la resistenza di Porto Rico e aver centrato una storica qualificazione in semifinale – prima volta in sei edizioni – al World Baseball Classic. Gli Azzurri hanno effettuato l’allenamento di rifinitura al LoanDepot Park dove, nella nottata tra lunedì 16 e martedì 17 marzo alle ore 1.00 italiane, affronterà il Venezuela con in palio un posto nella finalissima del torneo.

La sfida, si preannuncia particolarmente equilibrata, con la formazione sudamericana che parte con i favori del pronostico grazie alla vittoria in rimonta ottenuta contro i campioni uscenti del Giappone.

Le parole del manager azzurro Cervelli

“Abbiamo festeggiato trenta minuti, poi abbiamo preso il volo per Miami: festeggeremo per davvero solo quando avremo finito, e non abbiamo ancora concluso. Questo comunque è un sogno, ed è diventato realtà perché abbiamo lavorato proprio per fare questo: è uno spettacolo. Non pensavo che in così poco tempo avremmo ottenuto questi risultati, ma voglio ringraziare il mio staff, perché nessuno può fare nulla da solo” ha commentato il manager Francisco Cervelli. Il lanciatore partente degli Azzurri sarà Aaron Nola.

Cambi nel roster

A ridosso della semifinale, la Nazionale Azzurra ha effettuato alcuni cambi all’interno del proprio organico che saranno già effettivi nella sfida contro il Venezuela. Al posto dell’infortunato Miles Mastrobuoni, è infatti subentrato Brayan Rocchio, interno classe 2001, facente parte dell’organizzazione dei Cleveland Indians, dove è diventato un punto centrali nelle rotazioni della squadra di Major League. Contestualmente non fa più parte della rosa anche il lanciatore Dylan DeLucia che, non potendo più lanciare nel corso del torneo come da regolamento, è stato sostituto dal pitcher mancino Joe Jacques, attualmente nell’organizzazione dei New York dopo aver maturato esperienza di Grande Lega con Boston Red Sox e Arizona Diamondbacks. DeLucia resterà comunque insieme al gruppo, a testimonianza del grande clima di squadra che si respira.

Il Venezuela

Dopo aver chiuso al secondo posto il girone con Paesi Bassi (vittoria 6-2 all’esordio), Israele (successo per 11-3), Nicaragua (vittoria 4-0) e Repubblica Dominicana (sconfitta 7-5), il Venezuela ha dimostrato tutte le sue grandi qualità nel box di battuta superando in rimonta i campioni uscenti del Giappone per 8-5 nell’ultimo quarto disputato. A trascinare la squadra sudamericana sono stati i fuoricampo di Wilyer Abreu, Maikel Garcia e Ronald Acuna Jr, tre dei tanti fuoriclasse che compongono la rosa. Come infatti non menzionare i bombardieri Luis Arraez ed Eugenio Suarez, ieri a secco di valide ma sempre capaci di produrre swing potenti e pericolosi per gli avversari. Il lanciatore partente annunciato è Keider Montero, pitcher dei Detroit Tigers, spesso utilizzato a inizio gara nel corso della passata stagione con risultati incoraggianti (5 vittorie, 3 sconfitte per una media ERA di 4.57).

Dove vedere la partita

La partita tra Italia e Venezuela sarà trasmessa in diretta su Rai 2, Sky Sport Arena (canale 204 di Sky) e Now dalle ore 01.00 italiane di martedì 17 marzo.