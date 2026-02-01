WWE, Royal Rumble in Arabia Saudita: la grande festa a Riyadh

Per la prima volta nella storia della WWE, il Royal Rumble si è svolto fuori dal Nord America: la capitale saudita Riyadh ha ospitato l’appuntamento. L’evento, atteso con grande entusiasmo, ha attirato migliaia di fan da tutto il mondo, desiderosi di assistere a questo momento storico all’interno di un’arena costruita appositamente in soli 35 giorni. La serata non ha deluso le aspettative: i fuochi d’artificio hanno illuminato il cielo, la folla ha applaudito ogni ingresso e ogni eliminazione e una nuova superstar saudita, Fahad Tuwaiq, ha fatto il suo debutto tra gli applausi scroscianti. “Onestamente, sono molto orgoglioso di essere una star che rappresenta il mio Paese nella mia terra natale”, ha detto Tuwaiq ai giornalisti, chiaramente emozionato dopo essere salito sul ring per la prima volta su un palcoscenico così importante.