Daniel Naroditsky, morto il gran maestro di scacchi e infuencer: aveva 29 anni

Il grande maestro di scacchi statunitense e commentatore online Daniel Naroditsky è morto all’età di 29 anni. La famiglia del popolare scacchista ha annunciato la sua morte ‘inaspettata’ attraverso un comunicato diffuso dal suo club, lo Charlotte Chess Center senza specificare la causa del decesso. Naroditsky aveva un enorme seguito online grazie alle sue partite in diretta streaming e ai suoi insegnamenti accessibili. “È con grande tristezza che condividiamo l’inaspettata scomparsa di Daniel Naroditsky. Era un talentuoso giocatore di scacchi, commentatore e docente, nonché un membro stimato della comunità scacchistica, ammirato e rispettato da appassionati e giocatori di tutto il mondo”.

The Naroditsky family shares the sad news of Daniel’s unexpected passing. Daniel was a talented chess player, educator, and beloved member of the chess community. We ask for privacy as the family grieves. pic.twitter.com/otNdUxDKtL — Charlotte Chess Center (@CLTchesscenter) October 20, 2025

Naroditsky gran maestro di scacchi a 18 anni

Le federazioni scacchistiche statunitense e internazionale hanno reso omaggio a Naroditsky, insieme ad altri giocatori professionisti. Naroditsky è diventato Grande Maestro, il titolo più alto negli scacchi dopo quello di Campione del Mondo, all’età di 18 anni. Anni prima, il giocatore nato in California aveva vinto il campionato del mondo U12 e aveva trascorso l’adolescenza scrivendo libri di strategia scacchistica mentre scalava le classifiche mondiali. È stato costantemente classificato tra i primi 200 al mondo negli scacchi tradizionali e ha anche eccelso in uno stile di gioco veloce chiamato blitz, mantenendo una posizione tra i primi 25 per tutta la sua carriera da adulto.

Daniel Naroditsky a 12 anni (Lea Suzuki/San Francisco Chronicle via AP)

Più recentemente, Naroditsky, noto a molti come Danya, ha vinto il Campionato Nazionale Blitz degli Stati Uniti ad agosto. I suoi colleghi grandi maestri hanno attribuito a Naroditsky il merito di aver introdotto lo sport a un pubblico più vasto, trasmettendo in diretta streaming molte delle sue partite e condividendo commenti in diretta su altre. Migliaia di persone si sono sintonizzate regolarmente su YouTube e sulla piattaforma di streaming interattiva Twitch per guardare Naroditsky giocare. “Amava lo streaming e amava cercare di essere educativo. Il mondo degli scacchi gli è molto grato”, ha detto Hikaru Nakamura, un grande maestro americano, in una diretta streaming.

Naroditsky era figlio di immigrati ebrei negli Stati Uniti provenienti da Ucraina e Azerbaigian. Era nato e cresciuto nella contea di San Mateo, in California, ed era descritto dai suoi genitori come un ragazzo molto serio, con una capacità di attenzione e una memoria impressionanti. Ha continuato a studiare storia alla Stanford University, conseguendo la laurea triennale nel 2019 dopo essersi preso un anno sabbatico per partecipare a tornei di scacchi. Dopo il college, si è trasferito a Charlotte, nella Carolina del Nord, dove ha allenato i migliori giocatori di scacchi junior della zona.

L’ultimo video di Naroditsky

In un ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube venerdì, intitolato “Pensavi che me ne fossi andato?”, Naroditsky dice agli spettatori di essere “tornato, più in forma che mai” dopo una pausa creativa dallo streaming. Racconta le sue mosse agli spettatori mentre gioca partite di scacchi in diretta al computer, da un accogliente studio di casa.

Altri giocatori di scacchi d’élite da tutto il mondo si sono rivolti ai social media per esprimere il loro shock e la loro tristezza. Il grande maestro di scacchi olandese Benjamin Bok ha riflettuto sulla sua amicizia di una vita con Naroditsky, che ha detto di conoscere fin dal campionato mondiale U12 vinto da Naroditsky nel 2007. “Ancora non ci posso credere e non voglio crederci”, ha detto Bok su X. “È sempre stato un privilegio giocare, allenarmi e commentare con Danya, ma soprattutto, poterlo chiamare amico”.