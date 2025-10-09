Arturo Gatti Jr., morto a 17 anni il figlio dell’ex campione del mondo di boxe

Il mondo della boxe è in lutto. Arturo Gatti Jr., figlio di Arturo Gatti, icona del pugilato e membro della Hall of Fame, è morto a soli 17 anni, come confermato mercoledì dalla World Boxing Association.

“La Wba e il mondo della boxe piangono la scomparsa di Arturo Gatti Jr. Il suo viaggio era appena iniziato, ma il suo spirito continuerà a vivere, ora riunito al suo leggendario padre tra le stelle”, si legge nel comunicato dell’organizzazione riportato dal sito di Espn. Come il padre Gatti Jr. Stava per intraprendere la carriera di pugile.

La notizia della morte dell’adolescente ha iniziato a circolare sui social media ed è stata confermata dall’allenatore di Gatti Jr., Moe Latif sempre sui social media. “Purtroppo non si tratta di una voce o di uno scherzo. Arturo se n’è andato”, ha scritto Latif in una storia su Instagram, invocando il rispetto della privacy in questo momento difficile. Anche Dazn Boxing si è detta “profondamente addolorata” per la notizia della morte di Gatti Jr.

Il 17enne è stato trovato morto in Messico, dove viveva con la madre e vedova di Gatti, Amanda Rodrigues. Ulteriori dettagli sulla sua morte non sono stati chiariti. Anche il presidente del WBC, Mauricio Sulaiman, ha commentato la notizia. “Il World Boxing Council e la comunità globale del nostro sport si uniscono in preghiera per la profonda perdita di Arturo Gatti Jr. all’età di 17 anni. Che Dio dia pace alla sua anima e aiuti la sua famiglia a trovare la pace”, ha detto Sulaiman.

Arturo Gatti jr “morto nello stesso modo in cui morì il padre”

Tra i primi a dare la notizia sui social è stato Chuck Zito, attore ed ex bodyguard di varie celebrità. “È con grande tristezza che devo dire… Riposa in pace, Arturo Gatti Jr., 17 anni, trovato impiccato ieri in un appartamento in Messico. Proprio come suo padre, trovato morto in un appartamento in Brasile 16 anni fa. Le mie condoglianze ad Arturo Gatti Senior, alla mamma, alle sorelle, ai fratelli e alla figlia Sophia”, si legge nel post pubblicato su Instagram. Ufficialmente non è stato confermato il suicidio: altri dettagli sulla morte del giovane non sono stati resi noti.

La morte del padre

Il padre, Arturo Gatti, fu trovato morto l’11 luglio del 2009 in una stanza d’albergo in Brasile all’età di 37 anni. Fu trovato impiccato ma con delle ferite: in un primo momento la moglie fu arrestata perché sospettata di omicidio, ma fu rilasciata e le autorità brasiliane archiviarono il caso come suicidio.