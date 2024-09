L'imbarcazione italiana era stata squalificata nel terzo round

Luna Rossa vince la quarta regata della finale della Louis Vuitton Cip contro Ineos Britannia e si porta in partita sul 2-2. Splendida reazione dell’equipaggio italiano dopo la sconfitta a tavolino precedente per la rottura della randa. Sulle acque di Barcellona il team Prada ha vinto la partenza e Ineos gli è stata costantemente alle calcagna, senza mai darle tregua. Non impeccabile l’ultima bolina di Luna Rossa che ha consentito agli avversari di ridurre lo svantaggio da 450 a 120 metri. Ma il team italiano è riuscito a controllare nell’ultimo lato di poppa i tentativi di attacco del britannico Ben Ainslie che ha provato una serie di strombate per ribaltare il match perso per appena 4″.

Luna Rossa squalificata prima delle terza regata

Un problema tecnico per Luna Rossa prima della partenza della terza regata aveva determinato la squalifica dell’imbarcazione italiana. Si erano rotti tre ganci che hanno perforato la randa e l’inconveniente è avvenuto nel momento in cui il vento era buono per regatare. Luna Rossa non ha chiesto i 15’ tecnici perché non sarebbero bastati a sistemare il danno e il team Prada è stato pertanto squalificato senza neanche regatare.

