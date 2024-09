Rotti tre ganci che hanno perforato la randa

Un problema tecnico per Luna Rossa prima della partenza determina la squalifica dell’imbarcazione italiana nella terza regata della finale della Louis Vuitton Cup contro il team Ineos Britannia. Si sono rotti tre ganci che hanno perforato la randa e l’inconveniente è avvenuto nel momento in cui il vento era buono per regatare. Luna Rossa non ha chiesto i 15’ tecnici perché non sarebbero bastati a sistemare il danno e il team Prada è stato pertanto squalificato senza neanche regatare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata