L'imbarcazione italiana è stata superata da Ineos e non potrà scegliere il suo avversario in semifinale

Clamorosa squalifica per Luna Rossa nell’ultima giornata di regate al round robin della Louis Vuitton Cup di vela nelle acque di Barcellona. L’imbarcazione italiana avrebbe dovuto regatare in acqua contro gli svizzeri di Alinghi, ma è stata squalificata per problemi idraulici ed elettrici a bordo. Dopo la sconfitta, gli italiani si sono trovati dunque a pari merito con Ineos Britannia in testa alla classifica finale del round robin, ed è stato necessario uno spareggio per decidere il vincitore. Ma neanche lo spareggio ha sorriso a Luna Rossa, che è stata sconfitta dai britannici per 42 secondi. Chiudendo il girone al secondo posto, non potrà scegliere il suo avversario nelle semifinali e, con ogni probabilità, dovrà affrontare American Magic.

