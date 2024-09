Sei vittorie su sei per l'imbarcazione italiana che ora è a un passo dal primo posto in classifica

Sei vittorie su sei. Luna Rossa vince ancora nel round robin della Louis Vuitton Cup battendo nella prima regata di giornata American Magic. L’imbarcazione italiana è così a un passo dal primo posto in classifica che le permetterebbe di scegliere l’avversario in semifinale, in programma il 14 settembre.

