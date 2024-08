Il 43enne ha vinto per la quinta volta consecutiva il titolo continentale

“Sono contento perché me l’aspettavo però la concorrenza era veramente forte, mi sono allenato tanto anche nel periodo invernale per questi appuntamenti. È stata una dura battaglia perché abbiamo questo ragazzo italiano di Roma, Brando Caruso, che è molto forte, poi ci sono anche gli altri ragazzi internazionali, francesi e inglesi, che sono molto forti. Però è arrivata e andiamo avanti“. Così Thomas Degasperi dopo aver conquistato a 43 anni per la quinta volta consecutiva il titolo di campione europeo nello sci nautico, disciplina slalom. Degasperi è stato premiato dal Coni di Trento insieme a Carlo Tacchini, argento a Parigi nella canoa classe C2 500 in coppia con Gabriele Casadei. “Sapevo di poter far bene con la voglia e l’amore per questo sport, perché è nel mio Dna. Mio padre mi ha insegnato questo sport, che mi ha dato la possibilità di viaggiare nel mondo, di conoscere tanti posti e conoscere tante persone e culture. Io senza sci nautico non vivo“, ha proseguito Degasperi.

