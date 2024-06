La decisione del Cio. Approvati anche 11 bielorussi

Il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) ha approvato la partecipazione di 14 atleti russi e 11 bielorussi con lo status di neutrali alle Olimpiadi di Parigi 2024. “Il Comitato esecutivo del Cio ha delegato al Panel di revisione dell’idoneità degli atleti neutrali individuali (Ainerp) e all’amministrazione del Cio l’autorità di invitare un gruppo di Individual Neutral Athletes (atleti neutrali) e il loro personale di supporto a partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024″, si legge in una nota. Gli Atleti Neutrali Individuali (Ain) sono atleti con passaporto bielorusso o russo che sono stati confermati idonei e invitati a competere ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Le quote di Ain ai Giochi sono state determinate sul campo di gioco attraverso le competizioni di qualificazione in corso e i requisiti di ammissibilità specifici delle Federazioni Internazionali.

Chi sono gli atleti invitati

La partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 – si legge nel comunicato del Cio – è subordinata all’accettazione da parte dell’atleta dell’invito individuale e alla firma delle Condizioni di Partecipazione applicabili a tutti i partecipanti. Il modulo contiene l’impegno a rispettare la Carta Olimpica, inclusa “la missione di pace del Movimento Olimpico”. Questo l’elenco degli atleti che hanno ottenuto l’invito del Cio, divisi in base agli sport. Per il ciclismo su strada hanno ottenuto il pass i russi Tamara Dronova, Alena Ivanchenko e Aleksandr Vlasov oltre alla bielorussa Hanna Tserakh. Per la ginnastica, specialità trampolino la russa Anzhela Bladtceva, i bielorussi Ivan Litvinovich e Viyaleta Bardzilouskaya. Per il sollevamento pesi i bielorussi Siuzanna Valodzka e Yauheni Tsikhantsou. Per la lotta i russi Nachin Mongush, Shamil Mamedov, Arslan Bagaev, Abdulla Kurbanov, Alan Ostaev, Magomed Murtazaliev, Natalya Malysheva, Veronika Chumikova, Alina Kasabieva, Elizaveta Petliakova e i bielorussi Yahor Akulich, Uladzislau Kazlou, Abubakar Khaslakhanau, Dzmitri Zarubski, Viyaleta Rebikava, Krystsina Sazykina.

