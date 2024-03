La quinta edizione del premio per l'eccellenza gastronomica sui superyacht

Conto alla rovescia per la quinta Superyacht Chef Competition. Organizzata dallo il 4 aprile sotto l’egida del centro di formazione La Belle Classe Academy di YCM. Questa celebrazione dell’arte della buona cucina in mare è l’occasione per puntare i riflettori su un aspetto essenziale delle professioni nel settore dello yachting. “Ogni anno, questo evento riunisce chef di talento provenienti da tutto il mondo, pronti ad accettare la sfida di creare esperienze culinarie indimenticabili. Come vetrina dell’eccellenza gastronomica sui superyacht, la Superyacht Chef Competition continua a lasciare il segno nel mondo della nautica da diporto mentre promuove i valori del nostro approccio collettivo ‘Monaco Capitale dello Yachting Avanzato'”, afferma il segretario generale dello Ycm Bernard d’Alessandri. per la quinta. Organizzata dallo Yacht Club de Monaco in collaborazione con Bluewater, si tienesotto l’egida del. Questa celebrazione dell’arte dellaè l’occasione per puntare i riflettori su un aspetto essenziale delle professioni nel settore dello yachting. “Ogni anno, questo evento riunisce, pronti ad accettare la sfida di creare esperienze culinarie indimenticabili. Come, la Superyacht Chef Competition continua a lasciare il segno nel mondo della nautica da diporto mentre promuove i valori del nostro approccio collettivo ‘Monaco Capitale dello Yachting Avanzato'”, afferma il segretario generale dello Ycm

La giuria del premio

La quinta edizione della Superyacht Chef Competition promette di sorprendere gli occhi e il palato e i risultati finali saranno giudicati da una giuria di grandi professionisti supervisionata da Joël Garault, presidente di Goûts et Saveurs. Lo chef Glenn Viel succede a Yannick Alléno alla guida della giuria internazionale. Lo chef tre stelle Michelin è appassionato di prodotti locali, unisce le sue radici bretoni con le tradizioni culinarie provenzali e si distingue per la sua cucina eco-responsabile. Sarà presente anche il vincitore della precedente edizione, Marco Tognon (M/Y Planet – 72m) a dare il suo giudizio sulla qualità dei piatti presentati insieme allo Chef Danny Davies. Presentatore di ‘Behind the Line con lo chef Danny Davies’ e autore di due libri di cucina vegana, lo chef ha oltre 25 anni di esperienza su yacht privati. Finalista dell’Objectif Top Chef, la chef Victoria Vallenilla completa la giuria con lo chef Julien Roucheteau, ex allievo della Scuola Ferrandi di Parigi, due volte stella Michelin, e lo chef Fred Ramos, discepolo del rinomato chef Jacques Maximin che giudicare la cucina e il modo di lavorare.

I partecipanti della quinta edizione

Partecipano a questa quinta edizione: Paulo Ucha Longhi (M/Y Hercules – 50m), Joelyanne Le Faucher (M/Y Artemis – 33m), Mateusz Mitka (M/Y Lady Britt – 63m), Margot Laurent (M/Y Leonardo III – 43m), Enzo Di Gabro (M/Y L.A.U.L. – 39m), Giacomo Seregni (M/Y Severin’s – 55m), Jérémie Gruson (M/Y Victoria del mar – 50m) e Ava Faulkner (M/Y Light Holic – 60 metri). I criteri alla base del successo del concorso sono stati mantenuti: i concorrenti scoprono cosa c’è nel cestino degli ingredienti misteriosi solo cinque minuti prima di mettersi ai fornelli. Anche quest’anno sarà da rispettare il criterio anti-spreco sotto l’occhio vigile dello chef Duncan Biggs, che prevede l’utilizzo di ogni ingrediente del cestino. Inoltre, il pubblico può aggiungere al carrello un ingrediente mancante. Successivamente viene invitato a votare per la migliore presentazione culinaria, aggiungendo un’altra dimensione interattiva a questo prestigioso concorso.

