America's Cup, presidente Odcec: "Scintilla per risorgimento del Porto di Napoli"

“L’’America’s Cup può essere la scintilla per il risorgimento del porto di Napoli, noi siamo entusiasti di avere un evento così importante, ma abbiamo la necessità che non si fermi lì la crescita e lo sviluppo di tutta l’area portuale. Siamo il porto più importante del Meridione sia a livello economico che strategico e avere un’Autorità portuale che lavora sulla riorganizzazione di quell’area può avere un impatto economico sorprendente per la città e il Sud Italia” Lo ha dichiarato Matteo De Lise, Presidente Odcec Napoli, a margine della firma del Protocollo d’intesa tra l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli e l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale per la promozione della cultura e dell’economia del mare, lo sviluppo delle competenze professionali e l’attivazione di forme di collaborazione nei settori portuale, marittimo, logistico e retroportuale, siglato nella sede dei professionisti partenopei a piazza dei Martiri.