Marche: Sport, Final Four Champions League Futsal a Pesaro

Per festeggiare le nozze d’argento, la Champions League di Futsal ha scelto l’Italia per le final four in programma dall’8 al 10 maggio prossimi alla Pesaro Futsal Arena. Prima volta nel belpaese, a Pesaro per la precisione. Sede per la fase finale della più importante competizione per i club di calcio a 5. Si è svolto il 17 marzo presso la Sala Metaurense della Prefettura di Pesaro e Urbino il sorteggio tra le quattro squadre protagoniste. Presenti all’evento il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, il presidente della Divisione Calcio a 5 Stefano Castiglia, l’ex portiere Stefano Mammarella, in qualità di ambassador della competizione. A rappresentare la città di Pesaro il prefetto Emanuela Saveria Greco e il sindaco Andrea Biancani.

Il programma

Semifinali, venerdì 8 maggio

Cartagena Costa Calida-Sporting CP, ore 17.30

Palma Futsal-Etoile Lavalloise, ore 20.30

Finali, domenica 10 maggio

3° posto, ore 15

1° posto, ore 18

Le parole di Acquaroli

“Un evento storico che conferma la capacità della nostra regione di diventare palcoscenico di grandi appuntamenti sportivi internazionali. Atteso un grande movimento di persone che vivranno questi tre giorni come una vera festa dello sport, per dare impulso al turismo e all’accoglienza del territorio”. Così il presidente, che ha poi ringraziato il Ministro Abodi, il presidente della FIGC Gravina e il presidente della Divisione Calcio a 5 Stefano Castiglia per il sostegno. “Sarà una bella occasione per mostrare le nostre eccellenze e la capacità con cui sappiamo accogliere e organizzare grandi eventi”.

Le parole di Castiglia

“L’Italia accoglie l’Europa del futsal a braccia aperte, con l’eleganza dello stile italiano e con la straordinaria ospitalità delle Marche. E’ una responsabilità che la storia ci ha affidato. Ho prima sognato e poi fortemente voluto questo evento, che resterà negli annali del futsal italiano. Nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza le comunità e le istituzioni che hanno lavorato in sinergia, senza sosta: il Governo italiano, la città di Pesaro, la Regione Marche, la UEFA, la FIGC e tutti i nostri partner. Un grazie sentito va al mio Consiglio Direttivo e a tutta la struttura della Divisione Calcio a 5 che ho l’onore di rappresentare. Benvenuti a Pesaro e benvenuti alla prima, storica, Final Four di Champions League in Italia”.

Le parole del sindaco

“La città è ufficialmente entrata nella fase principale dei preparativi. Sarà un momento storico che porterà visibilità globale, nuove opportunità economiche per gli operatori del settore turistico e un’eredità duratura in termini di immagine, relazioni e sviluppo. Un appuntamento che rafforzerà in modo decisivo il posizionamento della città tra le principali destinazioni europee per lo sport e i grandi eventi, grazie anche a una struttura unica come la Vitrifrigo Arena”. Così il primo cittadino.

Dove acquistare i biglietti

Nei prossimi giorni, sul circuito Vivaticket e sul sito e su figc.vivaticket.it sarà possibile acquistare i biglietti per l’evento.