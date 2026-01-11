Milano-Cortina 2026, Fiat accende la Fiamma Olimpica a Mirafiori. Elkann: “Spirito che unisce Azienda e Paese”

Dopo aver attraversato alcuni dei principali siti produttivi italiani del Gruppo Stellantis – Pomigliano d’Arco, Melfi e Modena – il viaggio della Fiamma Olimpica verso Milano Cortina 2026 ha raggiunto oggi, domenica 11 gennaio, lo storico stabilimento di Mirafiori a Torino. Simbolo universale dei Giochi Olimpici, la Fiamma Olimpica è partita da Roma lo scorso 6 dicembre per intraprendere un percorso straordinario attraversando oltre 300 comuni italiani. In qualità di Official Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica, i marchi italiani di Stellantis hanno accompagnato questo percorso attraverso l’Italia. Il passaggio presso lo stabilimento di Mirafiori, casa della nuova Fiat 500 Hybrid, testimonia la condivisione del marchio dei valori dello spirito olimpico e sottolinea ancora una volta il profondo legame con la città di Torino e la comunità in cui opera.

Con John Elkann anche i dipendenti e le loro famiglie

L’appuntamento ha rappresentato per FIAT un momento emozionante di condivisione con i dipendenti e le loro famiglie, con la partecipazione di oltre 1.500 persone. In questa occasione, una selezione di colleghi e colleghe ha avuto l’onore di accompagnare la Fiamma, in qualità di tedofori lungo la linea di produzione. L’evento è stato celebrato con una cerimonia speciale alla presenza di John Elkann, Presidente di Stellantis, che ha acceso la fiaccola con la Fiamma Olimpica, e nelle vesti di tedofori, di Emanuele Cappellano, COO Stellantis Enlarged Europe, e Olivier Francois, CEO di FIAT e Global CMO di Stellantis.

Luca Argentero e l’atleta paralimpico Andrea Macrì

Infine, hanno preso parte alla giornata l’attore Luca Argentero, torinese di nascita e ambasciatore dei brand italiani di Stellantis per i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici invernali, e Andrea Macrì, atleta Paralimpico di Hockey su ghiaccio. I brand italiani di Stellantis sono presenti anche in Piazza Castello, cuore della città, dove termina il passaggio della Fiamma Olimpica a Torino con un momento di festa che celebra il Viaggio verso Milano Cortina 2026. In qualità di Automotive Premium Partner di Milano Cortina 2026, Lancia, Alfa Romeo, FIAT, Fiat Professional, Abarth e Maserati metteranno a disposizione circa 3.000 veicoli, di cui oltre la metà elettrificati, per supportare atleti, volontari, staff e federazioni durante l’intera manifestazione Olimpica.

Elkann: “Spirito olimpico unisce Azienda e Paese”

“È bello essere qui con tutti voi e con le vostre famiglie per un momento di festa, un momento speciale, un momento Olimpico. La Fiamma è stata nei nostri stabilimenti, a Pomigliano con Alfa Romeo, a Melfi con Lancia, a Modena con Maserati e oggi qui a Mirafiori con FIAT. E questo è il momento in cui ci ritroviamo come nel 2026, vent’anni dopo le Olimpiadi di Torino 2006, riviviamo lo spirito Olimpico”. E’ stato il commento di John Elkann, presidente di Stellantis. “Tante cose sono successe, ma lo spirito è sempre lo stesso. Questo spirito Olimpico che ci unisce come Azienda con questo grande evento, con il nostro paese. E vorrei ringraziarvi tutti di essere qui oggi con noi e soprattutto fare un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti delle Olimpiadi e le Paralimpiadi. Oggi con noi è presente anche uno dei nostri atleti italiani, cresciuto qui a Torino, Andrea Macrì, che vorrei ringraziare per il suo esempio”.

Cappellano: “Iniziativa di grande valore per il Gruppo”

“Mi sono emozionato molto nel portare oggi la Fiamma Olimpica ed essere stato l’ultimo tedoforo nella tappa conclusiva del viaggio all’interno del mondo Stellantis. È stata una esperienza incredibile e posso immaginare che lo stesso sia stato per tutti i colleghi e colleghe che lo hanno già fatto e per quelli che lo faranno nelle prossime settimane in giro per l’Italia”, ha detto Emanuele Cappellano, responsabile di Stellantis Europa. “In Stellantis, la Fiamma Olimpica ha già fatto tappa negli stabilimenti di Pomigliano, Melfi e Modena, luoghi simbolo dell’eccellenza manifatturiera del Paese e parte integrante di un racconto che unisce industria, persone e territori – ha aggiunto -. Oggi invece siamo nello stabilimento di Mirafiori, un luogo iconico per me e per il Gruppo che rappresento a livello europeo, dove il Brand FIAT dimostra tutti i giorni in modo eccellente la propria vocazione alla mobilità accessibile e sostenibile. Ma soprattutto complimenti a tutti voi che lavorate qui per ciò che fate tutti i giorni con passione per renderci orgogliosi di un prodotto eccezionale con la Fiat 500. L’iniziativa di oggi rappresenta un momento di grande valore per il Gruppo, che ha scelto di coinvolgere attivamente le proprie persone in un’esperienza unica, capace di unire eccellenza manifatturiera e valori Olimpici. Stellantis condivide con le Olimpiadi il valore della competizione sana”.

Macrì: “Spirito olimpico ci riempie il cuore”

“E’ molto bello vedere qui nello stabilimento così tante persone per le Olimpiadi. Ci riempie veramente il cuore. Questo per me è lo sport, è suo il potere“, ha detto l’atleta paralimpico Andrea Macrì. Torino 2006 per me ha rappresentato un cambiamento. Lo vivo ancora tuttora sulla mia pelle perché pratico uno sport che è stato creato nel nostro paese grazie al Torino 2006. Vivo in un quartiere che è stato completamente rinnovato grazie al Torino 2006. Ho avuto anche il mio periodo di ricovero in una struttura ospedaliera che è stata creata grazie al Torino 2006. La città e noi torinesi siamo cambiati in meglio grazie ai Giochi Olimpici 2006”.