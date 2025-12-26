Brasile, morta campionessa di ginnastica 18enne: lottava contro un tumore

Isabelle Marciniak, ginnasta brasiliana, è morta all’età di 18 anni, era affetta da un linfoma di Hodgkin. Lo ha confermato ufficialmente la Federazione di Ginnastica del Paranß. Il decesso della giovane atleta è avvenuto dopo una lunga battaglia contro il cancro. La Federazione ha espresso profondo cordoglio per la perdita di una delle promesse più brillanti della ritmica: “Che la sua storia, la sua passione per lo sport e il suo ricordo continuino a vivere come fonte di ispirazione per tutti coloro che credono nella ginnastica come strumento di formazione umana e trasformazione”, si legge in un post pubblicato sui social.

Tra i titoli quello nazionale di ginnastica ritmica

Seppur molto giovane aveva già vinto diversi titoli di alto livello: nel 2021 si è laureata campionessa brasiliana di ginnastica ritmica a livello individuale. Nello stesso anno aveva conquistato l’oro nella palla e l’argento nel nastro. Nonostante la malattia, Isabelle aveva continuato a essere un punto di riferimento per la sua squadra e nel 2023 aveva ottenuto il titolo nel trio senior del Paranaense di gruppi, prima di doversi fermare per affrontare le cure oncologiche. Originaria di Araucßria, nella regione metropolitana di Curitiba, Isabelle Marciniak faceva parte della squadra di ginnastica ritmica del Clube Agir di Curitiba.