America’s Cup 2027, Valditara: “Napoli per due anni diventerà capitale dello sport”

“Dopo aver trasformato Napoli per cinque giorni nella capitale mondiale del dibattito sul rapporto tra intelligenza artificiale e scuola, ora Napoli per due anni diventerà la capitale mondiale dello sport. Questo coinvolgimento della città in un evento straordinario di portata e di fama mondiale come l’America’s Cup significa far sì che tutta la città, a iniziare dalle scuole, dai giovani e dagli studenti, si senta parte di un grande progetto. Questo è l’aspetto certamente più importante”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, all’istituto Marie Curie di Napoli per un evento di presentazione dell’Americas’s Cup 2027 che si terrà nel capoluogo partenopeo.