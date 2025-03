La decisione del giudice federale di Los Angeles, almeno per ora, chiude il caso sulla canzone natalizia

Mariah Carey non ha commesso nessun plagio con la sua canzone natalizia ‘All I Want for Christmas Is You’. Lo ha stabilito un giudice federale di Los Angeles, che ha accolto la richiesta di giudizio immediato avanzata dalla star statunitense e dal co-autore del brano Walter Afanasieff. Nel 2023, i cantautori Andy Stone della Louisiana e Troy Powers del Tennessee hanno intentato una causa da 20 milioni di dollari sostenendo che la canzone del 1994 di Carey violava il copyright della loro canzone country del 1989 con lo stesso titolo. All’Associated Press, il loro avvocato Gerard P.Fox si è detto deluso dalla decisione, anticipando che probabilmente farà ricorso.

Fox ha affermato che secondo la sua esperienza, i giudici a questo livello “ora quasi sempre respingono un caso di copyright musicale” e che “si deve fare appello per ribaltare” la decisione “e portare il caso alla giuria”. “Il mio cliente prenderà una decisione a breve se presentare ricorso“, ha aggiunto il legale, spiegando che la denuncia era stata presentata “basandoci sulle opinioni di due stimati musicologi che insegnano in grandi college”. Secondo la versione dei due cantautori, nel loro brano ‘All I Want for Christmas Is You’ “una persona stanca dei regali costosi desidera stare con la persona amata e di conseguenza scrive una lettera a Babbo Natale”. Sempre secondo Stone e Powers ci sarebbe una “probabilità schiacciante” che Carey e Afanasieff avessero ascoltato la loro canzone e avessero violato il loro copyright prendendone elementi significativi.

Il giudice: “Cliché natalizi comuni”

Dopo aver ascoltato due esperti per ciascuna parte, il giudice ha concordato con quelli della difesa secondo cui gli autori hanno utilizzato cliché natalizi comuni che esistevano prima di entrambe le canzoni e che Carey li ha utilizzati in modo diverso nella sua canzone. I querelanti, secondo il giudice, non hanno soddisfatto l’onere di dimostrare che le canzoni sarebbero sostanzialmente simili.

Sono state inoltre inflitte sanzioni ai querelanti e ai loro avvocati, affermando che la loro causa e le successive denunce erano frivole e che i legali di parte “non hanno fatto alcuno sforzo ragionevole per garantire che le affermazioni fattuali abbiano un supporto probatorio”. I due cantautori dovranno quindi pagare almeno una parte delle spese legali.

Il brano di Carey è diventato una hit nel corso degli anni e oggi è tra le canzoni natalizie più amate. Il brano ha raggiunto il primo posto nella classifica Hot 100 di Billboard negli ultimi sei anni.

