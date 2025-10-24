Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 24 ottobre 2025

Ultima ora

Conor McGregor a Roma per la BKFC 83

Conor McGregor a Roma per la BKFC 83
Conor McGregor, Roma, 24 ottobre 2025
LaPresse
LaPresse

L’evento di boxe a mani nude che vedrà il fighter romano Alessio Sakara combattere per il titolo mondiale

McGregor
McGregor
McGregor
McGregor

Conor McGregor è a Roma. L’icona mondiale degli sport da combattimento ha partecipato alla presentazione del BKFC 83, evento di boxe a mani nude che vedrà il fighter romano Alessio Sakara combattere per il titolo mondiale. L’appuntamento è sabato 25 ottobre al PalaSport della Capitale.

McGregor candidato alle elezioni in Irlanda

Il 37enne di Dublino, star della MMA, di recente ha fatto parlare di sé per aver cercato di candidarsi alle elezioni presidenziali in Irlanda. McGregor però non ha ottenuto sostegno sufficiente per andare avanti – così come il musicista Bob Geldof. I cittadini dunque dovranno scegliere tra Catherine Connolly, parlamentare indipendente di sinistra che ha il sostegno del Sinn Féin ed è nota per la sua forte posizione contro Israele (ampiamente considerata la candidata favorita per la vittoria) e Heather Humphreys che rappresenta il partito di centro-destra Fine Gael, con il 20-25% dei consensi.

© Riproduzione Riservata