Conor McGregor a Roma per la BKFC 83

Conor McGregor è a Roma. L’icona mondiale degli sport da combattimento ha partecipato alla presentazione del BKFC 83, evento di boxe a mani nude che vedrà il fighter romano Alessio Sakara combattere per il titolo mondiale. L’appuntamento è sabato 25 ottobre al PalaSport della Capitale.

A new chapter begins. Conor McGregor opened up about finding faith, healing, and purpose beyond it all 🙏#BKFC83 | Oct 25 | Tix + Watch ➡️ https://t.co/LJX5urGkRW pic.twitter.com/p7V1HjsWN5 — Bare Knuckle FC (@bareknucklefc) October 23, 2025

McGregor candidato alle elezioni in Irlanda

Il 37enne di Dublino, star della MMA, di recente ha fatto parlare di sé per aver cercato di candidarsi alle elezioni presidenziali in Irlanda. McGregor però non ha ottenuto sostegno sufficiente per andare avanti – così come il musicista Bob Geldof. I cittadini dunque dovranno scegliere tra Catherine Connolly, parlamentare indipendente di sinistra che ha il sostegno del Sinn Féin ed è nota per la sua forte posizione contro Israele (ampiamente considerata la candidata favorita per la vittoria) e Heather Humphreys che rappresenta il partito di centro-destra Fine Gael, con il 20-25% dei consensi.