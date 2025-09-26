Allo Yacht Club de Monaco i capitani di superyacht discutono del futuro del settore

‘Leader oggi, in anticipo sul domani’. Al 29esimo Captains’ Forum, organizzato dallo Yacht Club de Monaco Captains’ Club, decine di capitani di superyacht hanno discusso del futuro del settore, dallo sviluppo professionale alle strategie ecologiche.

L’incontro, in linea con l’approccio collettivo ‘Monaco, Capital of Advanced Yachting’, ha visto alcune discussioni concrete su come migliorare dal punto di vista professionale nel settore marittimo.

Il panel ‘La Belle Classe Academy’, formazione al centro

Durante il panel ‘Oltre la conformità: il potere del CPD (Sviluppo professionale continuo) La Belle Classe Academy’, l’attenzione si è concentrata sull’importanza di una formazione che vada oltre quanto strettamente richiesto, al fine di migliorare la sicurezza e il comfort a bordo. Coinvolgere tutti i membri dell’equipaggio, a partire dai capitani e gli armatori, fino al personale interno, nella formazione a bordo, non solo aumenta la qualità in mare, ma aiuta anche a costruire una solida carriera per il singolo individuo. La formazione è al centro dello sviluppo dello yachting e dell’attrazione di una nuova generazione, come i corsi certificati RYA (Royal Yachting Association).

Dal 2015, il centro di formazione YCM, La Belle Classe Academy, offre un’ampia gamma di corsi e programmi per armatori, capitani e altri professionisti come membri dell’equipaggio.

Il futuro della nautica da diporto

La seconda parte della mattinata è stata dedicata all’azione ambientale e a ciò che i diversi attori del settore possono fare per costruire un futuro migliore per la nautica da diporto. ‘Guidare strategie ecologiche per aumentare il valore degli yacht: dare ai capitani gli strumenti per stare al passo con la flotta – SEA Index’, il titolo del panel che ha evidenziato l’importanza e il ruolo della sostenibilità. “Il SEA Index è importante per gli armatori di yacht perché è necessario conoscere la propria classificazione in termini di impatto ambientale e come migliorare. Perché al giorno d’oggi con piccoli cambiamenti possiamo migliorare molto, proteggere l’ambiente, ridurre le emissioni e diventare più ecosostenibili”, ha affermato il capitano Pierre Makdessi nel corso dell’evento. “È importante anche per i porti turistici, che accolgono con favore gli yacht più ecologici. Il contributo del SEA Index è prezioso e tutti devono fare la loro parte. Non è una certificazione obbligatoria, ma è importante per gli armatori e la maggior parte di loro ha recepito il messaggio”, ha aggiunto.

Pierre Makdessi (Foto Gian Mattia D’Alberto/LaPresse)

Il ruolo centrale del processo di certificazione

Il processo di certificazione delle emissioni CO₂ del SEA Index svolgerà un ruolo centrale consentendo agli operatori del settore di misurare, monitorare e ridurre accuratamente le proprie emissioni di carbonio. Creato nel 2020 dallo Yacht Club de Monaco e da Credit Suisse (un marchio del Gruppo UBS) e progettato per yacht di 24 metri e oltre, offre un quadro indipendente con dati oggettivi e imparziali verificati dalla società di classificazione marittima Lloyd’s Register. Con le sue raccomandazioni di refit, i vantaggi esclusivi per i membri e un’ampia rete internazionale, il SEA Index risponde a una crescente domanda di trasparenza ambientale, offre strumenti pratici su misura per i professionisti della nautica e si impegna anche ad affrontare altri impatti ambientali, tra cui l’inquinamento acustico e atmosferico. “Il nostro gruppo sostiene iniziative ecosostenibili come il Sea Index. Sono lieto di vederne lo sviluppo e facciamo del nostro meglio per promuovere il loro lavoro. Facciamo del nostro meglio per supportare imbarcazioni a basse emissioni e per ottenere vantaggi per i proprietari di yacht ecologici”, ha affermato Nicolas Mior, responsabile di Jutheau Husson Yachting.

“Circa cinque anni fa, i proprietari di yacht hanno iniziato a essere più interessati e a investire in modo sostenibile per l’ambiente. Alcuni di loro sono incoraggiati dalle loro famiglie, per alcuni è un cambiamento ovvio, per altri è più difficile, ma il settore nautico seguirà l’industria navale ed è una tendenza non solo un modo per comunicare“, ha concluso. Il Captains’ Club funge da forum unico in cui i capitani, in prima linea nelle operazioni nautiche, possono condividere le loro esperienze pratiche. Questo collegamento privilegiato con lo YCM consente la discussione di questioni cruciali come la sostenibilità ambientale, le innovazioni tecnologiche e lo sviluppo della nautica da diporto. Il dibattito continua martedì 14 ottobre in un workshop organizzato dal SEA Index.