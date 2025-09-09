Accesso Archivi

Accesso Archivi

martedì 9 settembre 2025

Ultima ora

Milano-Cortina 2026, Malagò: “Chiederemo all’Onu la tregua olimpica”

Milano-Cortina 2026, Malagò: “Chiederemo all’Onu la tregua olimpica”
Giovanni Malagò, 2 Dicembre 2024, Roma (foto Valentina Stefanelli / LaPresse)
Luca Masotto
Luca Masotto
,

Il dirigente sportivo: “Sarebbe il più grande segnale che il nostro Paese può dare al mondo”

Giovanni Malagò chiederà alle Nazioni Unite una tregua per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. “Il prossimo 19 ottobre saremo all’Onu per parlare di Milano-Cortina e del rispetto della tregua olimpica. Speriamo che questo auspicio si concretizzi: sarebbe il più grande segnale che il nostro Paese può dare al mondo”, ha detto il presidente della Fondazione Milano-Cortina nel corso dell’evento di presentazione della seconda edizione della Giornata dello sport italiano nel mondo. “Il ministro Abodi ha illustrato quello che è il calendario internazionale. Tagliamo il traguardo per primi e sentiamo il peso delle responsabilità“, ha aggiunto. 

© Riproduzione Riservata