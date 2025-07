I fan del wrestling si sono riuniti a Cleveland, in Ohio, venerdì, per un Friday Night SmackDown della WWE, il giorno dopo la morte dell’icona del wrestling professionistico, Hulk Hogan. Hogan, che ha trasformato lo sport in un business enorme e ha esteso la sua influenza alla tv, alla cultura pop e alla politica, è morto giovedì in Florida all’età di 71 anni per un arresto cardiaco. Lo spettacolo a Cleveland è un omaggio alla sua memoria.