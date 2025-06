Foto da Instagram

Il ragazzo di Pordenone ha perso la vita in un incidente durante i test di prova

Tragedia nel mondo dei motori. Durante i test di prova del rally di Polonia il pilota 21enne Matteo Doretto ha avuto un incidente ed è morto. Lo riportano i media polacchi.

La dinamica dell’incidente

Stando a quanto riporta la radio RMF FM, il ragazzo ha colpito un albero con la sua auto vicino alla cittadina di Elganowo, non lontano da Danzica, nel nord del Paese. Inutili gli sforzi dei soccorritori, che hanno tentato di rianimarlo per una decina di minuti. Nell’incidente è rimasto ferito anche il co-pilota Samuele Pellegrino, le cui condizioni non preoccupano.

Il rally di Polonia 2025

Il 21enne stava partecipando alla 81a edizione del rally di Polonia, in programma dal 13 al 15 giugno. Organizzato dalla Federazione Polacca Automobilistica e Motociclistica, si estende lungo un percorso di 190.40 km.

Chi era Matteo Doretto

Matteo Doretto aveva 21 anni. Originario di Pordenone, viveva ad Azzano Decimo, secondo quanto si legge sul suo profilo Facebook. Lo scorso anno, assieme a Marco Frigo, si era laureato campione italiano nel CIAR junior. Ha fatto il suo debutto nel rally nel 2022 ottenendo il 5° posto tra gli under 25 nella finale nazionale Coppa Italia.

Il cordoglio di Fedriga

“La tragica notizia della scomparsa di Matteo Doretto, giovane talento pordenonese dell’automobilismo, ci addolora profondamente. A nome dell’intera comunità regionale, esprimo il più sincero cordoglio e la vicinanza ai familiari, agli amici e a tutto l’ambiente sportivo che gli era vicino”. È il messaggio del governatore della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, alla notizia dell’incidente mortale avvenuto durante i test pre gara del rally di Polonia.

“Ci lascia un ragazzo che aveva davanti a sé una carriera promettente e che ha saputo distinguersi per passione, impegno e determinazione. Di fronte a una simile tragedia – ha aggiunto il presidente – l’intera Regione si stringe con commozione a chi gli ha voluto bene”.

