Il presidente della Federtennis aveva accusato l'ente di ostacolare deliberatamente gli Internazionali d'Italia

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, risponde alle dure parole contro l’ente di Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis Padel, secondo cui il Comitato Olimpico nazionale sarebbe un ente “da rifare” e “un morto che cammina”. “Sono sincero. Penso che sarebbe un errore, è un errore cadere in questo livello di stile. Come sempre ho sostenuto che il Coni va difeso, è un ente pubblico, è lo Stato. Sono offensive le cose che dice sotto tutti i punti di vista, a parte che non corrispondenti neanche al vero. Mi dispiace solo che ci dovrebbero essere altre istituzioni che pubblicamente dovrebbero anche rimarcare tutto questo, anche perché questo è un fatto oggettivo. Non ho altro da aggiungere. Si commentano da sole e qualificano anche chi le dice”, ha detto Malagò a margine del premio Libertas al Salone d’Onore del Coni, dove è presente anche la vicepresidente della Federtennis, Chiara Appendino. Binaghi aveva anche accusato il Coni di tentativi deliberati di ostacolare la Fitp e gli Internazionali d’Italia.

