Si è chiusa un’altra intensa edizione del ‘Trofeo Virginie Hériot’, la prestigiosa competizione velica interamente femminile organizzata dallo Yacht Club de Monaco . Per tre giorni, 21 squadre provenienti da nove nazioni si sono sfidate a bordo dei J/70, confermando il crescente interesse per la vela femminile a livello internazionale. L’evento si è svolto sotto l’egida delle Federazioni Vela francese e monegasca , con il supporto di FxPro, e ha visto la partecipazione di team provenienti da tutto il mondo, tra cui quattro equipaggi statunitensi, uno dei quali in rappresentanza del prestigioso ‘Manhattan Yacht Club’. Un ruolo centrale nella crescita e nell’organizzazione della manifestazione è stato svolto da ‘Pink Wave’, il collettivo di veliste dello YCM che, da sei anni, è un punto di riferimento della vela internazionale.Inizialmente noto come ‘Women Leading & Sailing’, l’evento ha assunto il nome attuale in onore di Virginie Hériot, figura storica della vela e prima donna a vincere una medaglia d’oro olimpica nel 1928. Soprannominata “Madame de la Mer”, Hériot ha lasciato un’eredità duratura, ispirando generazioni di veliste.

A Monaco il meteo gioca un ruolo chiave

Le condizioni meteo hanno giocato un ruolo chiave nella competizione. Il primo giorno, con vento leggero di levante, il ‘Royal Thames Yacht Club’ ha dominato la scena, vincendo tutte e tre le prove, e le americane ‘Sound Sisters’ hanno mantenuto un buon ritmo, restando in seconda posizione. Il team britannico ha continuato a imporsi con altre due vittorie anche nella seconda giornata. L’ultimo giorno, nonostante l’arrivo di un maestrale tra i 15 e i 20 nodi, il ‘Royal Thames Yacht Club’ ha difeso il primo posto nel Gold group, mentre il ‘Lausanne Sailing Club’ ha chiuso secondo grazie a una vittoria decisiva. Il ‘Boddensprotten’ del Regatta Verein Greifswald ha invece superato le ‘Sound Sisters’, conquistando il terzo posto.Nel Silver group, la squadra ‘Cannelles 2’ ha vinto la classifica, mentre nel Bronze group, il team dello Yacht Club de Monaco, composto da veliste di ‘Pink Wave’, ha conquistato il primo posto grazie alla guida di Anne Rodelato e alla presenza dell’olimpionica Saskia Clark, insieme a Maycka Delgado, Kathrin Hoyos e Anne Schouten.

Ad aprile la Superyacht Chef Competition

Ora lo Yacht Club de Monaco si prepara alla 6ª edizione della ‘Superyacht Chef Competition’, in programma giovedì 3 aprile 2025. Organizzata dal centro di formazione ‘La Belle Classe Academy’, in collaborazione con ‘Bluewater’, la competizione metterà alla prova nove chef che lavorano su superyacht tra i 36 e i 97 metri, valutati da una giuria presieduta dallo chef Jean-François Girardin, Meilleur Ouvrier de France 1993 ed ex chef del Ritz di Parigi.L’evento, parte dell’iniziativa ‘Monaco, Capitale dello Yachting Avanzato’, celebra l’eccellenza della gastronomia in mare, confermando il ruolo dello YCM come promotore di innovazione e qualità non solo nella vela, ma anche nel settore della nautica di lusso.

