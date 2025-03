Si è conclusa a Monaco la 41/a edizione del ‘Primo Cup-UBS Trophy‘, un appuntamento ormai diventato un classico, che ha dato inizio alla stagione 2025. Oltre 450 velisti da tutta Europa, 5 classi e 90 equipaggi hanno dato spettacolo partecipando alla regata monotipo più importante del Mediterraneo. La flotta più prestigiosa, i J/70, non ha deluso le aspettative e sul podio è salito Giangiacomo Serena di Lapigio con il team monegasco di ‘G-Spot’, vincitore del Trofeo Perpetuo. Tra i prossimi appuntamenti, l’’Admiral’s Cup’, in programma dal 17 luglio al 1º agosto a Cowes, sull’Isola di Wight. Lo Yacht Club de Monaco parteciperà per la prima volta alla prestigiosa competizione di vela d’altura, spesso definita la “Coppa del Mondo non ufficiale della vela offshore”, che tornerà in scena dopo oltre vent’anni di assenza.

