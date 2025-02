L'annuncio sui social: "Emozione indescrivibile, promettiamo di donarti tutto il nostro amore, ogni giorno, sempre"

Gianmarco Tamberi diventerà padre. Lo ha annunciato sui sui canali social.

Tamberi papà: il post sui social

“Un’emozione indescrivibile… A te, che sei la cosa più bella che ci potesse capitare, promettiamo di donarti tutto il nostro amore, ogni giorno, sempre”, è il post che il campione olimpico di salto in alto ha diffuso sul proprio profilo Instagram pubblicando un video in cui mostra il risultato dell’ecografia della moglie Chiara Bontempi, in dolce attesa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HALFSHAVE (@gianmarcotamberi)

“A Los Angeles 2028 ci sarò”

Tamberi è stato recentemente ospite sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo, al fianco di Jovanotti. In quell’occasione, l’olimpionico ha confermato l’intenzione di voler partecipare alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. “Quest’anno ci saranno i mondiali a Tokyo dove voglio arrivare competitivo, ma dal momento in cui ho scelto di arrivare alle olimpiadi di Los Angeles, dovrò scegliere le mie priorità. Avevo sia la paura di ritirarmi che quella di andare avanti, ma quella nell’andare avanti era più legata alla paura di star male di nuovo”, ha spiegato l’azzurro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata