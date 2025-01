Record storico Nove e Warner Bros: 3.5 milioni di spettatori con il 33% di share

Jannik Sinner campione sul campo da tennis e in tv. I suoi match raggiungono ascolti elevati. Il successo di ieri agli Australian Open rappresenta il miglior risultato di sempre sui canali Warner Bros. La finale è stata trasmessa in simulcast sul Nove e su Eurosport. Il match è stato seguito complessivamente da 3.5 milioni di spettatori con il 33% di share sul pubblico totale e un picco di 5 milioni di spettatori (4.900.000) sul match point alle 12:28. Record storico per Nove che segna la miglior performance di sempre con il 7,5% di share sul pubblico totale nelle 24 ore, 3° canale nazionale, ed è 1° canale nazionale durante lo slot dell’incontro (share 22%, 2.4 milioni di spettatori). Su Eurosport 1 il match raggiunge oltre 1.1 milioni di spettatori con l’11% di share sul pubblico totale e il 48,5% di share pay-tv. Eurosport è 3° canale nazionale sul pubblico totale e primo canale pay nella fascia di messa in onda, 10° canale nazionale nelle 24 ore con l’1,9% di share sul pubblico totale. L’intero portfolio WBD registra nelle 24 ore il 16% di share con 1.6 milioni di spettatori, registrando il miglior risultato di sempre.

Con il Total Audience l’incontro di Sinner agli Australian Open sale di 45 mila spettatori. E tanto per fare un paragone sempre sui canali Warner Bros Discovery ‘Che Tempo Che Fa’ registra un aumento di 6.000 spettatori, ‘Domenica In’ guadagna 8.000 spettatori circa, ‘Mina Settembre’ nei due episodi 44 mila e 41 mila, ‘Verissimo’ 38 mila, ‘Affari Tuoi’ 28 mila. Fa meglio di Sinner nel Total Audience solo ‘Amici’ con un più 93.000 spettatori. Sinner resta però campione di ascolti, non a caso l’anno scorso sempre in occasione della finale agli Australian Open ci furono molte proteste dei telespettatori per la mancata telecronaca free dell’evento.

La Rai – per problemi onerosi dovuti al costo dei diritti – non è potuta intervenire in quell’occasione ma poi è riuscita a trasmettere la Coppa Davis e le Atp Finals. Con ascolti super, ovviamente. Il 17 novembre 2024 su Rai2 – dalle 18:01 alle 19:44 – la finale delle ATP Finals Sinner-Fritz ha totalizzato 3.513.000 di media spettatori con il 20.8% di share. Il 24 novembre 2024, sempre su Rai2, la finale di Coppa Davis Italia-Olanda, in onda dalle 16:04 alle 19:44, ha registrato una media di 3.839.000 spettatori pari al 25.02%. Con Sinner più visto anche di Berrettini. Il match di quest’ultimo è stato seguito da 3.115.000 di media spettatori e il 23.58% di share. L’incontro di Sinner ha incollato davanti al video una media di 4.467.000 spettatori pari al 25.98% di share.

