Maurizio Bormolini

Secondo posto per Miro Tabanelli nella prova di Coppa del mondo di freestyle

Maurizio Bormolini trionfa nello slalom parallelo di Snowboard a Mylin (Cina) e Gabriel Messner lo segue sul podio, al terzo posto. L’Italia si conferma assoluta protagonista del parallelo e all’indomani del successo di Edwin Coratti nel gigante di sabato mantiene possesso del gradino più alto del podio. Una cavalcata trionfale quella del trentenne di Livigno, al quinto successo in carriera nel massimo circuito, la quarta in slalom: dopo il secondo posto nel turno di qualificazione, il portacolori del Cs Esercito ha superato nell’ordine il beniamino di casa Ye Bi, il canadese Arnaud Gaudet e lo sloveno Tim Mastnak, per poi imporsi al termine dell’acceso duello con l’austriaco Benjamin Karl, preceduto per soli cinque centesimi di secondo. Accanto a lui sul podio Gabriel Messner, al debutto sotto i riflettori: mai migliore di settimo, il ventisettenne gardenese dei carabinieri ha vissuto a Mylin la migliore giornata della carriera per cogliere il primo podio personale.

Secondo posto per Miro Tabanelli nella prova di Coppa del mondo di freestyle di Big Air di Pechino, in Cina: per il ventenne emiliano è il secondo podio nel massimo circuito di FreeSki e segue di poco meno di un anno la prima volta, datata dicembre 2023, a Copper Mountain, nella medesima specialità. Finisce con Frostad al successo (183,00) con un risicato margine su Tabanelli (182,25), mentre sul terzo gradino del podio sale il canadese Dylan Deschamps (181,00). Mentre la sorella minore di Tabanelli, Flora, a Pechino andava a prendersi il terzo posto nella gara femminile alle spalle della francese Tess Ledeux e della svizzera Sarah Höfflin.

